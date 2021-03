Covid, altra vittima a Pellezzano muore il fotoreporter Villari

Purtroppo a Pellezzano si conta la nona vittima del covid. A perdere la battaglia contro il virus è stato il fotoreporter Antonio Villari. A dare la triste notizia il sindaco Francesco Morra. «Quella della dipartita del nostro concittadino, Antonio Villari – sottolinea Morra - sono le notizie che non vorremmo mai ricevere. Un fulmine a ciel sereno ha squarciato l’atmosfera in una tranquilla domenica di marzo. Così, la cittadinanza è venuta a conoscenza della scomparsa del nostro caro Antonio, di 69 anni, fotogiornalista, che ha lottato, purtroppo senza uscirne vincitore, la sua battaglia contro il covid, questo maledetto nemico invisibile, che da un anno ha fatto irruzione nelle nostre vite, sconvolgendo e stravolgendo la quotidianità di tutti. È purtroppo la nona vittima a causa del covid a Pellezzano». Il noto e stimato professionista aveva ricevuto l’esito positivo al tampone intorno alla metà di febbraio. Da subito erano comparsi alcuni sintomi che, dopo pochi giorni, lo hanno portato al ricovero in ospedale al Da Procida di Salerno. «Antonio – spiega Morra - se ne è andato lottando contro questo stramaledetto virus, senza sapere bene dove ha potuto contrarlo. Magari proprio nel momento in cui stava svolgendo la professione di cui era fortemente appassionato e che non ha mai abbandonato, pur consapevole dei rischi cui andava incontro. Sento, quindi, il dovere di ricordarlo con il suo sorriso stampato sul volto, di persona seria, rispettabile, generosa, e legatissima alla sua famiglia». Innumerevoli i messaggi di cordoglio. Parole che richiamano alla memoria la sua gentilezza, una persona perbene di rara educazione che si relazionava con tutti e in ogni occasione con il sorriso. Chi lo conosceva lo ricorda riservato, ma sempre disponibile. Un uomo dal cuore d’oro, appassionato della sua professione che lo portava a seguire eventi sportivi, ma anche politici e culturali. Grande tristezza nel mondo del giornalismo campano. Cordoglio arriva dall’intero team della Salernitana, dalla proprietà ai dirigenti, l’ufficio stampa, i giocatori e tutto lo staff. Un pensiero per Antonio, da anni nel gruppo dei fotografi del Giffoni Film festival, anche dal fondatore Claudio Gubitosi. Alla famiglia Villari le condoglianze dell’intera amministrazione di Pellezzano. «Le parole, si sa, di fronte a lutti familiari – dice Morra - perdono ogni significato, perché nessuna parola può spiegare la perdita di una persona cara. Questa Comunità, caro Antonio, non ti dimenticherà mai». Il rito funebre sarà celebrato oggi alle 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore in Piazza Ferrovia a Salerno.

