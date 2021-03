Blitz al funerale con tanto di banda, multate 40 persone per assembramento

Funerale al cimitero di Scafati con circa 40 persone presenti con tanto di banda musicale. Arrivano a via della Gloria i carabinieri della tenenza di via Oberdan, guidati dal tenente Gennaro Vitolo, e gli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Salvatore Dionisio che identificano e sanzionano tutti i presenti provenienti in maggioranza, dall’hinterland napoletano, per violazione delle norme anti–Covid.

Scattano cosi anche le indagini per capire se la presenza di cosi tante persone, con il cimitero comunale chiuso e le sepolture ammesse con la sola presenza dei familiari, per ordinanza del sindaco Cristoforo Salvati, per ridurre al massimo gli assembramenti, era o meno autorizzata e da chi. Salvati vuole vederci chiaro nella consapevolezza di un momento difficile per la famiglia del defunto, ma anche per la crescita dei contagi in città.

«Ci sono - ha dichiarato il primo cittadino - ulteriori accertamenti in corso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti ed accertare eventuali responsabilità. Ci associamo al dolore della famiglia della persona deceduta, ma il momento è particolarmente difficile e bisogna attenersi rigorosamente alle regole».

