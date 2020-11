Sono 17 i tamponi risultati positivi al Covid-19 sui 30 effettuati nella casa di riposo di Buonabitacolo, in provincia di Salerno. A darne notizia nella tarda serata di ieri è stato Giancarlo Guercio, sindaco del piccolo comune a pochi chilometri dal confine con la Basilicata, spiegando che «diversi sono gli operatori che sono positivi e che hanno avuto contatti con familiari e altre persone» ed esortando «alla massima cautela».

Guercio ha annunciato un'ordinanza «che prevede restrizioni per la Rsa e per la popolazione», assicurando di avere già informato il parroco direttore della struttura, risultato negativo al tampone.Sono in tutto 25 i positivi a Buonabitacolo. A seguito dell'emergere di nuovi casi, Guercio ha annunciato la chiusura del cimitero comunale da oggi, lunedì 2 novembre, «fino a data da destinarsi», la sospensione delle celebrazioni religiose, di ogni forma di riunione e di assembramento e la sospensione di tutte le attività didattiche «senza esclusione di casi specifici». Il sindaco non nasconde che si tratta di «un momento particolarmente difficile per Buonabitacolo» e ha esortato la cittadinanza ad essere «attenti e collaborativi».

