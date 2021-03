Padre e figlio con il Covid denunciati e multati due volte in 48 ore

Padre e figlio affetti dal Covid-19 non rispettano la quarantena e vengono denunciati e multati due volte in quarantotto ore.

L'episodio è accaduto ad Eboli dove gli agenti della polizia municipale, diretti dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri, hanno sorpreso per ben due volte i due uomini per strada dinanzi un supermercato dove si erano recati per fare compere.

I primi provvedimenti sono scattati lunedì ma oggi i vigili urbani hanno intercettato nuovamente i due uomini a bordo di un'auto.