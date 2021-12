Variante Omicron, nuovo contagio in Campania: 22enne di Salerno rientrata dalla Francia

Identificata oggi nei laboratori dell' Izsm, l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, con sede a Portici, un altro caso Omicron in Campania, dopo quello di qualche settimana fa del manager casertano tornato dal Mozambico. Un intenso e costante lavoro di sequenziamento che l'Izsm sta conducendo in sinergia con l' Ospedale Cotugno e il Tigem e che, particolarmente in questo periodo di intensificazione dei contagi, risulta fondamentale per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati