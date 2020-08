Nell’ambito del ferragosto sicuro i carabinieri Sapri, nucleo Operativo guidati dal comandante luogotenente Giuseppe Forte, congiuntamente ai colleghi di Vibonati, all’esito del controllo alla movida nel Golfo di Policastro, hanno segnalato oltre 20 ragazzi tra Marina di Camerota e Palinuro per detenzione di sostanze stupefacenti e ritirato tre documenti di guida. Inoltre per violazione alle norme anti Covid, hanno disposto la chiusura per 5 giorni di una nota discoteca di Policastro, all’interno della quale, al momento del controllo vi erano circa 500 giovani e altri 200 all’esterno in fila in attesa di entrare. All’interno l’80% degli avventori era privo di mascherina con l’inevitabile mancanza del distanziamento sociale. © RIPRODUZIONE RISERVATA