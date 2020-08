Salgono a tre i contagiati a Ceraso. Si tratta di contatti del giovane rientrato dall'Inghilterra e risultato positivo al tampone. Tutti sono già in isolamento e si prosegue nella ricerca dei contatti al fine di disporre nuovi tamponi.

Negli ultimi giorni si erano registrati quattro casi a Capaccio Paestum, ricollegabili a dei giovani rientrati da una vacanza in Sardegna e uno a Castelnuovo Cilento, relativamente ad una ragazza tornata dal Lussemburgo.

Inoltre si segnalano ancora positivi a Centola (1), Agropoli (1), Vallo della Lucania (2) Ogliastro Cilento (1). A Pisciotta, dove si era arrivati a 23 positivi, con una vittima, attualmente risultano affetti dal covid ancora quattro pazienti, di cui tre ricoverati in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA