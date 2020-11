Oltre 500 tamponi per altrettante persone testate oggi in due comuni del Cilento. Oltre 400 tamponi sono stati eseguiti al PalAlento di Omignano per uno screening sulla comunità locale. Altri 70 sono stati fatti a Moio della Civitella. Ad Omignano l'iniziativa è stata fortemente voluta dal primo cittadino Raffaele Mondelli per avere un quadro preciso di eventuali casi positivi presenti nel comune di Omignano.

I tamponi rapidi eseguiti grazie ai sanitari dell’Usca territoriale con Arcangelo Paolino hanno dato tutti esito negativo. Di concerto con gli altri comuni che fanno capo all’Istituto Comprensivo di Omignano Scalo, questa mattina ha avuto luogo una estesa operazione di screening che ha coinvolto su base volontaria le famiglie e gli alunni che frequentano le scuole. Altri 70 sono stati fatti a Moio della Civitella dopo la positività del medico di base del paese.

Ultimo aggiornamento: 19:56

