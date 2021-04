Covid, contagi in corsia dopo il vaccino neurochirurgia ko a Nocera: 8 infetti, 2 morti

Salgono a sei, in una settimana, i sanitari salernitani contagiati dopo il vaccino. Ai tre dei giorni scorsi (due infermieri a Mercato San Severino e un medico a Scafati), si aggiungono due infermieri e un operatore socio sanitario a Nocera Inferiore. Chiuso, temporaneamente, il reparto di neurochirurgia dell'Umberto I, dove sono otto, in tutto, le persone contagiate, con un altro infermiere non vaccinato e quattro pazienti. Da registrare...

