Numerose le sanzioni nel Salernitano da parte delle forze dell'ordine nel corso dei controlli anticovid. A Salerno sono stati multati i partecipanti a una partita di calcetto amatoriale in un campo sportivo, attività sportiva da contatto che rientra in quelle vietate. Sanzionati alcuni esercenti per di somministrazione di cibo o bevande all'interno del locale dopo le ore 18.

In un bar di Battipaglia, il titolare stava consentendo dei festeggiamenti a diciotto clienti all'interno ed all'esterno della propria attività. Dopo i controlli, è stata disposta la chiusura della stessa per cinque giorni mentre i diciotto avventori sono stati identificati e sanzionati. Analoga sanzione ad un bar in una piazza nel centro di Salerno che consentiva la somministrazione ben dopo le ore 18.

Nel complesso, dall'8 al 14 febbraio, le Forze dell'ordine - nel corso dei servizi predisposti con l'ordinanza del Questore della provincia di Salerno, d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il contributo dell'Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale- hanno controllato 5857 persone, 3305 veicoli, 1700 esercizi pubblici; 113 sono state le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, 19 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-Covid, 6 attività o esercizi chiusi

