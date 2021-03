Covid, deroga alla zona rossa: il barbiere riapre per il bimbo autistico

Una deroga alla zona rossa per una giusta causa. A concederla il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, firmatario di un’ordinanza che dispone l’apertura di un negozio di barbiere sito in corso Italia per accogliere un cliente speciale: un bambino autistico. A lui, dalle 15.30 di oggi, sarà concesso effettuare il tradizionale taglio di capelli messo a rischio dalle recenti restrizioni. Il taglio dei capelli, come si evince...

