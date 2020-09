Sei donne straniere sono risultate positive ad Ascra. La comunicazione del sindaco Pietro D’Angiolillo. "Oggi l’Asl l mi ha comunicato che sei persone "asintomatiche" (non cittadini di Ascea e domiciliati tutti in un'unica struttura) sono stati posti "in quarantena per motivi di sanità pubblica". Ho assunto i provvedimenti del caso ed a breve saranno posti in quarantena anche tutti gli ospiti della struttura. Invito tutti alla prudenza ed al senso di responsabilità”. A risultare positive un gruppo di donne straniere, sei in tutto arrivare nei giorni scorsi.

