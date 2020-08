Sesto decesso a Mercato San Severino causato dal Coronavirus. A perdere la vita, un pensionato che aveva già una malattia oncologica pregressa. Dunque, il Covid-19 ha reso ancora più complicato il suo quadro clinico, risultando concausa determinante nella dipartita dell'uomo. E, come se non bastasse, anche la moglie e un figlio dell'uomo sono risultati positivi al virus: sono asintomatici e in isolamento a casa, mentre un altro figlio è in quarantena. In base alle ultime circolari ministeriali, non hanno avuto luogo i tradizionali funerali, ma la salma è già stata tumulata nel cimitero comunale. La famiglia dell'uomo deceduto ha chiesto il rispetto della privacy. L'anziano è spirato ieri mattina in un ospedale salernitano. «Purtroppo - dice il sindaco, Antonio Somma - dobbiamo conteggiare la sesta vittima in città causata dal Coronavirus, anche se, in questo ultimo caso, è più corretto dire che il terribile virus è stato una concausa del decesso, in quanto il nostro concittadino era già affetto da una grave patologia. Esprimo a nome mio e dell'intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia dell'anziano. Sono sei, finora, le vittime nella nostra città causate o concausate dal Covid-19, mentre, al momento, ci sono altri cinque concittadini affetti dal virus. Invito nuovamente i sanseverinesi a rispettare le regole della prevenzione, come l'obbligo di usare la mascherina nei luoghi pubblici e affollati, di rispettare almeno un metro di distanza interpersonale, di lavarsi spesso le mani. Conto sull'alto senso civico e sulla responsabilità delle persone».



Da marzo a oggi, dunque, sono sei le vittime sanseverinesi segnate dal Coronavirus. Una cifra da non sottovalutare, che desta un po' di preoccupazione. Nessun allarmismo particolare, ma qualcuno si chiede se esista un caso San Severino, il perché di tanti decessi e contagiati. In precedenza, sono deceduti, a causa dello stesso motivo, due pensionati di circa 75 anni, un cinquantenne impiegato presso una multinazionale attiva nel settore chimico, un camionista cinquantacinquenne e un operaio cinquantenne. Sulla situazone interviene anche il cardiologo Carmine Landi, consigliere comunale, che allarga la sua riflessione anche rispetto all'ospedale Gaetano Fucito, ubicato nella frazione Curteri: «Dopo circa tre mesi - spiega - il riscontro recente di un paziente positivo al Coronavirus presso il pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Curteri, con successiva chiusura temporanea e sanificazione del reparto di emergenza del nostro nosocomio, impone, alle Istituzioni sanitarie e alle autorità politiche, di assumere seri provvedimenti, definendo, nel più breve tempo possibile, il responsabile dello stesso pronto soccorso e l'organizzazione di un adeguato percorso Covid, visto che i filtri, in questo caso, non hanno funzionato. Infine, il recente aumento dei contagi a Mercato San Severino e nei Comuni limitrofi, impone, secondo il criterio epidemiologico, di sottoporre un maggior numero di cittadini al tampone. Il tutto per non trovarci spiazzati in caso di seconda ondata. E non dimentichiamo che, fra qualche settimana, riapriranno le scuole». Proprio molti studenti (e i loro genitori) sono preoccupati per il ritorno tra i banchi. A Mercato San Severino, oltre alle scuole dell'obbligo, c'è un istituto scolastico superiore frequentato da circa mille alunni.