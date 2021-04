Covid in India, morta Suor Maria Alliegro Padula piange la missionaria italiana

Suor Maria Alliegro, suora missionaria di Padula è deceduta in India, dove svolgeva il suo computo da anni. È stata colpita dal Covid e non ce l’ha fatta. Era vicino agli ultimi per aiutarli. Sempre. Aveva 78 anni.

«Anima pura, bella, affettuosa, inimitabile. Non ha mai lasciato la sua missione in India, non ha mai dimenticato la Sua Comunità» scrive don Giuseppe Radesca. «La sua altissima testimonianza di santità e di servizio nella consacrazione religiosa rimarrà ad imperitura memoria. Un servizio che ha avuto il coronamento nel dono della vita, in questa tremenda pandemia, accanto a chi soffre».

Non si era mai risparmiata prima nelle missioni in America e in altre zone del mondo.