Covid, locale chiuso per festa non autorizzata: scontro al Tar col Comune

Una festa non autorizzata, in violazione delle norme anti Covid, fa da sfondo ad un procedimento dinanzi al Tar di Salerno tra un locale di Nocera Inferiore e il Comune. L'attività commerciale era stata chiusa per 15 giorni, che aveva poi deciso di ricorrere in giudizio contro il provvedimento. Al titolare dell’esercizio pubblico, come da atti, era stata notificata la sospensione dell’attività per 15 giorni per aver violato le ordinanze sindacali anti Covid.

I provvedimenti riguardavano le attività di bar e ristoranti. Nella costituzione in giudizio deliberata dalla giunta del sindaco Manlio Torquato si legge che al titolare del locale è contestato il fatto di «aver organizzato uno spettacolo musicale senza l’autorizzazione di PS (pubblica sicurezza), e di tutto quanto in quest’ultimo rilevato e/o allegato, con particolare riferimento alla “relazione di servizio redatta in data 17 maggio 2021 dal personale in servizio in occasione dei controlli disposti dal questore per il contenimento della diffusione del Covid-19». Il 16 maggio scorso, all'interno del locale si sarebbe tenuta una festa non autorizzata, con tanto di assembramento, in violazione delle norme anti Covid-19. La circostanza fu scoperta dalla polizia in stato che controllava, nel giro della movida, il rispetto delle regole per l'emergenza da pandemia. Lo stesso Comune aveva provveduto, attraverso varie ordinanze, a tenere a bada il fenomeno della movida e delle feste, per scongiurare il rischio di potenziali focolai. Il locale ha però deciso di trascinare il Comune in giudizio, ritenendo illegittimo il provvedimento. Il 23 agosto scorso, il Comune si è costituito in giudizio con tanto di delibera di giunta, affidando l'incarico ad un legale per la discussione dinanzi al tribunale amministrativo di Salerno.