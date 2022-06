Covid: «Mia moglie multata perché senza vaccino ma è morta 3 anni fa»

«Mi hanno mandato una multa per la mancata vaccinazione di mia moglie, ma lei è morta prima della pandemia». Questa la paradossale vicenda che ha colpito Antonio Granato, sessantacinquenne di Nocera Inferiore. L'uomo nei giorni scorsi si è visto recapitare a casa un avviso di avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti della moglie Virginia Acampora a causa della mancata vaccinazione per la pandemia di Covid-19 nonostante si trovasse in una fascia d'età per cui era previsto l'obbligo di vaccinazione. Peccato, però, che la moglie del signor Granato non ha potuto prendere parte alla vaccinazione di massa a causa della sua prematura scomparsa, avvenuta il 24 febbraio 2019.



Nata ad Ercolano ma residente a Nocera Inferiore, l'allora sessantasettenne moglie di Antonio Granato lasciava la vita terrena nella città di Aversa, a seguito di alcune complicazioni dovute ad un arresto cardiaco, così come testimoniato dai certificati di morte in possesso di suoi marito. La signora Acampora, quindi, è scomparsa esattamente un anno prima dalle prime emergenze in Italia legate al Covid-19. Proprio il 24 febbraio 2020, infatti, il Coronavirus mandava letteralmente nel caos la sanità lombarda, portando alla dichiarazione della prima zona rossa d'Italia nell'area di Codogno, comune in provincia di Lodi. Ma in quella fatidica data per la recente storia sanitaria mondiale, la signora Acampora era già deceduta da un anno. Nessun legame, quindi, tra la vita della sfortunata signora Acampora ed il periodo pandemico.

Eppure per gli uffici del Ministero della Salute esistono. Nella raccomandata ricevuta dal signor Antonio Granato, si legge testualmente che contro la signora Virginia Acampora «il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, ha avviato un procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in quanto risulta che lei alla data del 1 febbraio 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario». Parole assurde a cui si aggiunge anche l'invito a comunicare all'azienda sanitaria locale, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata, l'eventuale documentazione o esenzione a supporto del mancato vaccino per la pandemia da Covid. Una comunicazione che, salvo per intermediazione di qualche medium, non potrà mai avvenire con l'Asl locale e che, come si legge sempre all'interno della raccomandata ricevuta dal vedovo Antonio Granato, comporterà l'addebito della sanzione previsa per legge per il mancato adempimento all'obbligo vaccinale. Parliamo di una sanzione pecuniaria di 100 euro da pagare entro 60 giorni dalla notifica che, almeno fino ad oggi, ancora non è arrivata a casa Granato - Acampora. Non è escluso, però, che il procedimento sanzionatorio vada avanti per la disperazione del signor Antonio Granato, il quale si troverebbe a dover dimostrare nuovamente la morte della moglie ad oltre 3 anni distanza.





«Tutta questa situazione è assurda. Mia moglie è morta un anno prima dell'inizio della pandemia e non capisco come sia possibile una cosa simile - ha affermato Antonio Granato, marito della signora Virginia Acampora - Come è possibile che il Ministero avvii un procedimento sanzionatorio nei confronti di mia moglie perché non ha rispettato l'obbligo vaccinale nonostante sia morta prima del Covid? La morte della mia povera moglie è avvenuta ad Aversa ed è tutto regolarmente registrato nel comune casertano». Ed infatti il certificato di morte della moglie è uno dei documenti che il signor Granato mostra in contrapposizione alla raccomandata del Ministero della Salute. «Spero che tutto questo si risolva con le scuse da parte di chi ha giocato questo brutto scherzo alla memoria di mia moglie e a tutta la mia famiglia», conclude dispiaciuto l'uomo.