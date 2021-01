È deceduta un'anziana della casa di riposo di Sant'Arsenio ricoverata all'ospedale Luigi Curto di Polla. La prima che era risultata positiva proprio in seguito a un ricovero per altre patologie. È la 37esima vittima del Vallo di Diano. Aveva 80 anni ed è la prima deceduta per Sant'Arsenio. Sono risultati positivi altri 11 anziani nella casa di riposo, per fortuna sono tutti in discrete condizioni.

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA