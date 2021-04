Covid, 3 morti in un giorno nel Cilento Pieno il reparto dell'ospedale di Polla

Tre decessi in 48 ore nel Vallo di Diano di persone contagiate dal Covid. Si tratta di due pazienti del reparto Covid del "Luigi Curto" di Polla, due anziani di Padula e Montesano sulla Marcellana ricoverati da tempo e con patologie pregresse.

Ieri sera ha perso la vita anche un 93enne, sempre di Montesano sulla Marcellana, che fa salire a 69 il numero di persone decedute dall'inizio della pandemia nel Vallo di Diano. Per quanto riguarda le vaccinazioni, da due giorni vengono vaccinate gli over 70 e nelle prossime ore cominceranno le categorie caregiver e i non deambulanti.