Covid, nel Salernitano +8% dei ricoverati in corsia

Sono 1090 i tamponi positivi nel salernitano comunicati dall’Unità di crisi della Regione, che portano la conta complessiva a 381mila 975 casi dall’inizio della pandemia. I nuovi contagiati in Campania sono 4mila 840, a fronte di 24mila 950 tamponi processati. Il tasso di positività è del 19,38 per cento. Cinque i decessi registrati nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 26, due in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 652 (+8).