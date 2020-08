LEGGI ANCHE

C'è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. Si tratta di una persona straniera e residente ad Orria. Il caso ha messo in apprensione la piccola località cilentana nonostante le rassicurazioni provenienti da palazzo di città. La donna, di nazionalità ucraina, è in isolamento ed è stata già ricostruita la catena dei contatti.I casi di coronavirus nel Cilento salgono ulteriormente: 24 a Pisciotta, 6 a Capaccio Paestum ed Agropoli, 2 a Casal Velino (una donna è deceduta oggi per patologie pregresse). Con quello di Orria il totale arriva a 39.