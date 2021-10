Covid all'ospedale di Nocera, chiude anche il reparto Neurologia

Si aggrava la situazione all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per i contagi da Covid. Dopo ginecologia e medicina, si ferma anche neurologia. Sono stati individuati tra gli operatori sanitari tre casi di positività al virus. Il reparto è stato chiuso e sono state sospesi i ricoveri. Ieri il primario, Teresa Cuomo, per precauzione aveva bloccato le visite dei familiari ai pazienti.

In ginecologia ad essere state contagiate dal covid sono due ostetriche. In medicina, invece, i contagi sono quattro e sono tutte persone che erano ricoverate. È stato individuato il paziente zero che, secondo quanto riferito dal direttore sanitario Maurizio D’Ambrosio, si è positivizzato mentre era in ospedale, probabilmente la malattia era in incubazione e non è stata rilevata dal tampone.