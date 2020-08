«Abbiamo appreso da pochi minuti che un giovane di Milano in vacanza nel nostro Comune è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insieme alla fidanzata. Questa sera è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Scafati. Il giovane non presenta alcun sintomo». Lo ha reso noto il sindaco Carmelo Stanziola.

C'è anche una buona notizia per la comunità Cilentana: Sono completamente guarite due donne che erano risultate positive alcune settimane fa. Dopo i tre casi di ieri a Pisciotta, Capaccio Paestum e Ogliastro Cilento, un altro contagio si segnala anche a Vallo della Lucania e uno a Ceraso. Nel primo caso la persona è già in isolamento e si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti. Si tratta di un cittadino straniero Al momento sono due i contagiati in città. Il primo è una donna di nazionalità rumena. A Ceraso, invece, è una positivo un 24enne rientrato da Londra dove lavora.



Ultimo aggiornamento: 23:00

