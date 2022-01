Covid a Salerno, riecco le tende all'ospedale di Polla

Tornano operative le tende della protezione civile davanti all'ospedale di Polla. Questa notte - anche in seguito all'arrivo dei carabinieri - è stato disposto il ricovero di un 80enne del Vallo di Diano positivo al covid con problemi. All'inizio anche per mancanza di posti nelle altre strutture è stato disposto il ricovero in una delle tende ancora presente nei pressi del nosocomio ma non utilizzata da tempo.

All'alba i volontari dell'Anpas di Polla e Caggiano hanno provveduto a installare la seconda tenda che servirà per i tamponi.