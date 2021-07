Covid, a Pollica multe fino a 1000 euro per i non vaccinati senza mascherina

I soggetti non vaccinati sorpresi senza mascherina, ove obbligatoria, saranno sanzioniati con la misura massima prevista di 1000 euro. E' quanto previsto dall'ultima ordinanza del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, in vista delle prossime settimane, che saranno sicuramente le più calde per il comune da lui amministrato non solo dal punta di vista metereologico.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccinati: quanto si contagiano? Ecco l'effetto paradosso e... LA RIPARTENZA Green pass in ristoranti e bar al chiuso dal 5 agosto, palestre e... L'EPIDEMIA Covid in Campania, ordinanza di De Luca: «Controlli in...

Il primo cittadino, tra l'altro, ha anche disciplinato l'accesso alle spiagge libere. Non è possibile occupare la spiaggia per più di un’ora con le proprie attrezzature senza farne uso ed è necessario posizionare gli ombrelloni negli appositi distanziatori (Tubi) nell’area in cui sono presenti.

«La bella stagione sta entrando nel vivo, ma il virus non va in vacanza e dobbiamo prestare ancora più attenzione - commenta Pisani - Per scongiurare la nascita di nuovi focolai di contagio ho adottato due nuovi provvedimenti che regolano l’accesso alle spiagge e l’uso dei DPI».

È obbligatorio, infatti, utilizzare la mascherina anche all’aperto qualora non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. La sanzione prevista va da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro. La violazione dell’ordinanza da parte dei soggetti non vaccinati è sanzionata con la misura massima prevista di 1.000 euro.