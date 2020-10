Un marinaio della guardia costiera in servizio presso l’ufficio della capitaneria di porto di Marina di Camerota, è risultato positivo a coronavirus. L’uomo è residente fuori regione ma è stato nel comune cilentano per lavoro, appunto. Questa mattina l’Asl dovrebbe arrivare sul porto turistico di Marina di Camerota per sottoporre a tampone i colleghi del marinaio risultato positivo. Le autorità sanitarie sono impegnate con la ricostruzione della catena dei contatti. Gli uffici della guardia costiera sono stati sanificata

