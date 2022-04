Ruggi di Salerno, crocierista positiva al Covid: infetti anche due degenti

Crocerista positiva sbarcata a Salerno ricoverata al Ruggi. La donna, che a bordo era già in isolamento sotto osservazione con un altro passeggero, alle prese con difficoltà respiratorie, è stata trasferita dal 118 al nosocomio cittadino per il peggioramento delle condizioni di salute. In via San Leonardo, c'è da registrare anche la positività di due pazienti in neurochirurgia. Sono 1783, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati