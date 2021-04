Covid a Salerno, la carica pendolari: 14mila studenti a scuola con i bus

Zona arancione, si torna in classe con piani di accesso differenziati. Da domani 54mila studenti delle superiori si alterneranno tra didattica a distanza e scuola in presenza. Nelle aule ci sarà spazio però solo per 27mila alunni, quindi didattica dal vivo al 50% delle presenze nelle scuole. Via libera quindi al piano di accessi alle aule. Sono 24mila i ragazzi che ogni mattina viaggeranno per raggiungere le sedi scolastiche nel salernitano,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati