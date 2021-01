Nuovi focolai nelle case per anziani. Sono 43 i casi registrati, tra nonnini e operatori, a San Cipriano Picentino. Ventinove (10 operatori e 19 ospiti) in un'altra struttura a Capaccio. Altri due cluster nel giro di pochi giorni, dopo quelli di Albanella, Novi Velia e di Sant'Arsenio. Continuano i contagi anche nelle corsie del Ruggi, con 5 pazienti e un operatore socio-sanitario infettati nel reparto di nefrologia. Chiusi di nuovo anche i locali che ospitano gli ufficiali giudiziari di Salerno, dopo un nuovo caso di contagio. Sono 152, intanto, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, con una nuova impennata di 41 infettati in città. Da registrare anche tre decessi a Mercato San Severino, Roccadaspide e Vibonati.

L'emergenza coronavirus fa registrare un nuovo focolaio all'interno della casa albergo per anziani Belvedere di San Cipriano Picentino, dove sono stati dichiarati dall'Asl 43 casi di positività. «Ci teniamo a tranquillizzare che la situazione è monitorata minuto per minuto scrive il sindaco Sonia Alfano Stiamo in stretto contatto con il dipartimento di prevenzione dell'Asl Salerno per il monitoraggio della situazione pandemica e la struttura». Nel centro dei Picentini sono 15 i positivi attuali, di cui 2 a San Cipriano/Vignale, 7 a Pezzano/Filetta, 3 a Campigliano e altri 3 che effettuano quarantena fuori comune. Sono 109, invece, i guariti finora. Allarme anche in un ospizio di Capaccio. Solo pochi giorni, intanto, un altro cluster si è registrato a Novi Velia, con una trentina di casi accertati, tra i cui 26 ospiti e parte degli gli operatori che lavorano nel centro polifunzionale per anziani Gelbison, e un altro a Sant'Arsenio, dove sono risultati positivi 12 su 13 ospiti che hanno effettuato il tampone molecolare e tre operatori della struttura. L'allarme era scattato a seguito del ricovero, nel vicino ospedale di Polla, di un ospite della casa di cura risultato positivo. Altri 35 casi, inoltre, sono emersi in una struttura di Albanella, tra cui 26 nonnini e nove operatori. Sono 138, in tutto, i casi tra le residenze per anziani negli ultimi 10 giorni.

Continuano i contagi anche nelle corsie del Ruggi, con 5 pazienti e un operatore socio-sanitario infettati nel reparto di nefrologia. Altri 33 positivi, nelle scorse settimane, si erano registrati in neurologia, 8 vecchietti con frattura di femore in ortopedia, altri casi in cardiologia, chirurgia d'urgenza, a cui si aggiungono 8 di riabilitazione in via San Leonardo. Restando a Salerno, sono di nuovo chiusi gli uffici degli ufficiali giudiziari, dopo il nuovo caso di positività. È il terzo dall'inizio della pandemia. Il primo nella scorsa primavera, mentre l'altro nel mese di settembre. Positiva anche una maestra della scuola elementare Gatto a Pastena. Immediatamente è scattata la profilassi. L'intera classe, una quarta elementare, è finita in quarantena.

Sono 152 i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi della Regione, di cui ad Acerno 1, Altavilla Silentina 1, Aquara 1, Battipaglia 11, Bellizzi 5, Buccino 1, Campagna 12, Caselle in Pittari 2, Colliano 3, Contursi Terme 3, Eboli 10, Giffoni Sei Casali 3, Giffoni Valle Piana 1, Mercato San Severino 2, Montecorvino Pugliano 2, Montecorvino Rovella 9, Olevano sul Tusciano 5, Oliveto Citra 1, Pagani 1, Pellezzano 5, Pontecagnano Faiano 8, Postiglione 3, Roccapiemonte 1, Salerno 41, San Cipriano Picentino 7, San Giovanni a Piro 1, San Marzano sul Sarno 1, Santomenna 1, Sanza 1, Sarno 3, Scafati 2, Serre 1, Siano 2, Torre Orsaia 1. Da registrare, purtroppo, tre nuovi decessi. Lutto a Mercato San Severino per la scomparsa di una 77enne che aveva contratto il virus ed era ricoverata all'ospedale Da Procida di Salerno. Altri due decessi hanno riguardato la provincia a sud di Salerno, entrambi all'ospedale Rummo di Benevento, dove sono scomparsi un paziente originario di Eboli, ma domiciliato a Roccadaspide, e un 87enne di Vibonati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA