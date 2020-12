Rallentano i contagi nel salernitano, che si attestano a 112, in linea con i numeri emersi nel corso dell'intera settimana. Da registrare, purtroppo, ancora altri decessi. Lacrime a Eboli, San Valentino Torio e Mercato San Severino, che seguono la scomparsa di una 89enne, sabato, a San Giovanni a Piro. Da contraltare, segnali di speranza giungono dai Comuni, con le guarigioni dei sindaci di Angri e Sassano. Un nuovo caso, infine, si conta nel reparto di neurologia del Ruggi, con una nuova positività tra i degenti, dopo quella di una paziente rilevata sabato.

Non si fermano i decessi in provincia, dove ieri si sono registrati altri tre morti. Lutto a San Valentino Torio, per il decesso di un anziano morto, anche lui, a causa delle complicazioni provocate dal virus. «Il virus purtroppo è presente nella nostra comunità e miete ancora vittime - dice il sindaco Michele Strianese - Abbiamo ancora alcuni nostri concittadini che lottano in ospedale tra la vita e la morte. Bisogna rimanere particolarmente attenti in questo periodo, altrimenti a gennaio avremo un nuovo picco dei contagi. Stringiamoci, con il silenzio, il rispetto e la preghiera, al dolore di tante famiglie che stanno subendo lutti in questo periodo già difficile per i motivi che sappiamo. Come vedete la situazione sanitaria è ancora delicata».

Sono ancora 145 i sanvalentinesi infetti. Un decesso anche ad Eboli, dove sale a venti il triste bilancio dei cittadini scomparsi finora. Qui, stando ai dati forniti dal dipartimento di prevenzione dell'Asl, sono 4 le persone ufficialmente negativizzate, 21 invece i nuovi positivi. È 230 il numero complessivo degli attualmente positivi ed in isolamento. Segnali di speranza giungono da Angri e Sassano, con le guarigioni dei primi cittadini Cosimo Ferraioli e Domenico Rubino. Il sindaco medico di Sassano e la sua compagna, Carmelina Iannibelli, escono dall'incubo covid dopo ben 30 giorni, trascorsi in larga parte nel reparto dedicato dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove il primo cittadino dirige il reparto di urologia ed è stato dimesso. Un nuovo contagio, invece, si registra tra i degenti nel reparto di neurologia del Ruggi, dopo il caso di un'altra paziente l'altro giorno. Alla donna, dopo le tre negatività precedenti, era stato effettuato un nuovo tampone molecolare, come da prassi, in vista del suo trasferimento presso una struttura riabilitativa. Apre domani, intanto, a Montecorvino Pugliano il centro comunale covid, sorto dal protocollo d'intesa tra il Comune e i medici di base che operano sul territorio comunale. Nella struttura si potranno effettuare tamponi e di conseguenza uno screening sulla popolazione. A Montecorvino Rovella, invece, sono 34 i tamponi esaminati ieri, di cui due sono risultati positivi, altre tre persone si sono negativizzate e risultano quindi guarite. I positivi attuali sul territorio di Montecorvino Rovella sono 33. Il covid, purtroppo, giunge anche nel piccolo centro di Santomenna, dove si registra una positività. «L'Asl sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti - comunica il sindaco - adottando, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, i necessari provvedimenti di isolamento domiciliare, nei confronti delle persone direttamente coinvolte».



In tutto, stando ai dati comunicati ieri dall'Unità di crisi della Regione, sono 112 i tamponi positivi emersi nel salernitano, di cui ad Agropoli 1, Albanella 2, Angri 4, Ascea 2, Auletta 1, Baronissi 3, Battipaglia 12, Campagna 8, Capaccio Paestum 1, Castel San Giorgio 1, Castelcivita 1, Cava de' Tirreni 1, Celle di Bulgheria 2, Colliano 5, Contrada 1, Contursi Terme 1, Eboli 10, Fisciano 4, Giffoni Sei Casali 1, Giffoni Valle Piana 2, Mercato San Severino 3, Montecorvino Pugliano 1, Montecorvino Rovella 2, Nocera Inferiore 6, Nocera Superiore 6, Pagani 2, Polla 1, Pontecagnano Faiano 4, Roccadaspide 3, Sala Consilina 2, Salerno 10, San Marzano Sul Sarno 1, Sant'Egidio del Monte Albino 2, Santa Marina 1, Teggiano 1, Torchiara 1, Vallo della Lucania 3.



