Covid a Salerno, folla in strada e sulle spiagge la rabbia dei negozianti chiusi: «Divieti folli, riapriamo»

«Io riapro. Venitemi a fare la multa, chiudetemi, io non mi muoverò». Si chiude così il post della commerciante salernitana Rossella Anaclerico, corredato da una foto eloquente che ritrae centinaia di persone a spasso sul corso Vittorio Emanuele, come se fosse una qualsiasi giornata primaverile: 150 condivisioni e un mare di like e commenti a sostegno di una scelta che potrebbero appoggiare in molti. Un anno di sacrifici e i sostegni sempre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati