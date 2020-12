Calano i contagi, ma assume i contorni di un bollettino di guerra il numero dei morti nel salernitano a dicembre. Sono 150, infatti, i decessi da inizio mese aggiornati dall'Asl, di cui ben 32 negli ultimi sette giorni. Sono 1.308, invece, i casi emersi nel corso della settimana appena conclusa, a cui fanno da contraltare, per fortuna, anche 470 nuovi guariti. Sono 86, intanto, i tamponi positivi comunicati nell'ultimo bollettino ordinario dall'Unità di crisi della Regione.

Salgono a 340 i decessi da inizio pandemia, di cui 150 nel corso del mese di dicembre. Un numero impressionante, che segna anche il pesante effetto che la seconda ondata sta producendo sul salernitano, soprattutto tra la popolazione anziana. Il 65 per cento dei deceduti, infatti, si registra nella fascia d'età che va dai 70 ai 90 anni. L'età media delle persone scomparse si attesta, invece, a 76 anni. Solo negli ultimi sette giorni sono 32 i morti rilevati nel bollettino settimanale dell'Asl, mentre sono 1.308 i nuovi casi, che raggiungono così quota 24.813. Per fortuna, contestualmente, iniziano ad assumere numeri importanti anche i guariti, che si attestano a 3.602, in aumento di 470 unità nell'ultima settimana. Quella precedente erano stati 58 i morti, mentre quasi ottocento i guariti, con 1.327 nuovi contagi e un saldo con i positivi di +471. Nella settimana appena passata le persone alle prese col virus sono 20.781. Nei primi sette giorni di dicembre i decessi rilevati dall'Asl erano stati 60, con 1.986 nuovi contagi, contro i 2.600 della settimana precedente. Erano state 430, invece, le guarigioni, che avevano portato il numero complessivo dei positivi a 19.504 (+1.496). Il mese scorso, invece, sono stati tredicimila gli infettati complessivi conteggiati dall'Asl, con 87 decessi, di cui 28 nell'ultima settimana di novembre. Un mese nero, rispetto agli altri dall'inizio della pandemia, che aveva portato il numero dei lutti in provincia a 190, ma che è stato già ampiamente superato. Dall'inizio dell'epidemia a fine novembre erano stati 20mila 192 i casi complessivi, di cui 2.600 negli ultimi 7 giorni.



Sono 86, intanto, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, di cui ad Agropoli 4, Albanella 2, Angri 3, Ascea 3, Baronissi 2, Battipaglia 2, Capaccio Paestum 6, Castel San Giorgio 6, Castellabate 6, Cava de' Tirreni 1, Eboli 1, Giffoni Valle Piana 1, Mercato San Severino 4, Montecorvino Pugliano 1, Montecorvino Rovella 2, Nocera Inferiore 5, Nocera Superiore 2, Olevano sul Tusciano 2, Pagani 4, Pontecagnano Faiano 2, Roccadaspide 1, Roccapiemonte 1, Salerno 12, San Mango Piemonte 2, San Marzano Sul Sarno 1, San Valentino Torio 1, Sant' Egidio del Monte Albino 1, Sarno 3, Siano 4, Sicignano degli Alburni 1. A Eboli, come aggiornato sulla pagina del Comune, sono 11 le persone ufficialmente negativizzate, 13 i nuovi positivi, una persona è deceduta, almeno stando ai dati forniti dal dipartimento di prevenzione dell'Asl. Ammonta a 233, infine, il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al covid-19 e in isolamento. A Positano, invece, attualmente risultano due persone positive e non si registrano nuovi casi. Sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.



È polemica al Ruggi dopo l'ultima aggressione nella sala d'attesa del pronto soccorso. «Più vigilanza negli ospedali, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria - l'appello di Mario Polichetti, ginecologo e sindacalista della Fials - Purtroppo molti dei nostri appelli sono caduti nel vuoto e ancora oggi ci troviamo a segnalare la carenza di sicurezza nei nostri presidi.

I motivi sono dei più disparati, dalle lunghe attese alle incomprensioni tra personale ospedaliero e parenti dei pazienti. Il dato di fatto è che la carenza di organico continua a farsi sentire, e dall'altro lato andrebbe incrementata la vigilanza». Dal prossimo 28 dicembre, intanto, per informazioni e prenotazioni sarà attivo il nuovo numero del call center del centro unico prenotazioni, Cup dell'Asl di Salerno con lo 089 2875028, che continuerà a funzionare con orario continuato, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30, per fornire informazioni sulle prestazioni erogate dall'azienda e per effettuare le relative prenotazioni. Nel primo periodo, i cittadini che chiameranno il numero preesistente verranno avvisati dell'attivazione del nuovo numero, al quale sarà rimandata la loro chiamata.



