Nuovo record di contagi nel salernitano. Sono 282 i nuovi casi conteggiati dall'Unità di crisi della Regione, con punte di 30 positivi a Nocera Inferiore, 25 a Scafati, 23 a Cava dei Tirreni, 19 a Salerno, Battipaglia e Sarno. Esauriti i 6 posti letto di terapia intensiva nel covid center modulare del Ruggi, così come i 6 al Da Procida. Nel presidio di via San Leonardo, intanto, si registra un paziente infettato in neurologia. A Sapri, invece, a risultare contagiati sono un medico e una ostetrica. Mini-lockdown locale a Cetara.

Continua a salire la curva dei contagi nel salernitano, che brucia record di nuovi positivi di giorno in giorno. Sono 282 quelli comunicati dall'Unità di crisi della Regione alla mezzanotte di giovedì, di cui ad Agropoli 5, Albanella 1, Altavilla Silentina 2, Angri 15, Baronissi 1, Bellizzi 1, Bracigliano 2, Castel San Giorgio 4, Cava dei Tirreni 23, Castellabate 1, Colliano 1, Corbara 3, Eboli 8, Fisciano 2, Giffoni Sei Casali 1, Mercato San Severino 1, Minori 2, Montesano sulla Marcellana 2, Montecorvino Pugliano 1, Nocera Inferiore 30, Nocera Superiore 11, Padula 2, Pagani 17, Palomonte 3, Pellezzano 1, Pollica 1, Pontecagnano 2, Positano 3, Postiglione 1, Praiano 1, Roccapiemonte 4, San Marzano sul Sarno 7, San Valentino Torio 4, Sant'Egidio del Monte Albino 7, Sarno 19, Salerno 19, Sacco 2, Sala Consilina 1, San Giovanni a Piro 1, Santa Marina 1, Scafati 25, Scala 2, Siano 6, Sicignano degli Alburni 7, Teggiano 1, Torre Orsaia 1, Tramonti 1, Vallo della Lucania 1. A questi si aggiungono altri 8 casi a Maiori e 19 a Battipaglia, che avrà un'Unità speciale di continuità assistenziale per effettuare i tamponi e assistere i pazienti in isolamento domiciliare. Il Comune concederà parte degli immobili del Pala Schiavo. Sei nuovi positivi, inoltre, si contano a Cetara, dove il primo cittadino Roberto Della Monica - anch'egli risultato positivo al tampone - ha adottato un mini-lockdown fino al 15 novembre. L'ordinanza prevede la chiusura di scuole, uffici comunali, chiese e del cimitero nei giorni 1 e 2 novembre, nonché degli esercizi commerciali alle ore 14, con eccezione del sabato, in cui potranno restare aperti fino alle 18, mentre la domenica la chiusura sarà disposta per l'intera giornata; fanno eccezione le attività di ristorazione. Vietato, inoltre, l'accesso alla zona di Largo Marina, se non per raggiungere la propria abitazione, il luogo di lavoro o attività commerciali. Anticipato, infine, il coprifuoco alle 21.

LEGGI ANCHE Covid, in Brasile 160mila morti ma il presidente Bolsonaro: «Il virus sta terminando, è solo una piccola influenza»



Esauriti i 6 posti letto di terapia intensiva attivi al covid center modulare del Ruggi, così come gli altrettanti al Da Procida. L'obiettivo dell'azienda è riuscire ad attivare altri 12 posti, ma c'è da scontare la pesante carenza di personale. Per dare man forte agli operatori presenti, il Ruggi ha già temporaneamente sospeso le attività nel reparto di rianimazione di Cava de' Tirreni, dirottando il personale sulle strutture di Salerno. Il prefabbricato, complessivamente, è dotato di 24 posti letto. Stando al programma per la fase 4, nel salernitano sono previsti 110 posti all'Asl, di cui 14 terapie intensive, e 165 al Ruggi, con 32 terapie intensive. L'obiettivo di Palazzo Santa Lucia è di raggiungere in Campania, complessivamente, 1651 posti letto per i pazienti covid, di cui 301 di terapia intensiva, 296 di sub intensiva e 1054 di degenza ordinaria.

Per raggiungere questo risultato si dovranno aggiungere 721 nuovi posti ai 930 attuali. Per recuperare altri spazi da dedicare a pazienti covid, così come richiesto dalla Regione, da lunedì, la medicina d'urgenza del Ruggi è diventata area multispecialistica covid, con 19 posti letto, di cui 6 dedicati alla terapia su-intensiva. Discorso analogo anche al San Luca di Vallo della Lucania, dove l'omologo reparto accoglierà sospetti covid e positivi in attesa di trasferimento. Ruggi e Asl, in ogni caso, sono a lavoro per riconvertire altri spazi. Nel presidio di via San Leonardo, intanto, si registra un paziente infettato in neurologia. A Sapri, invece, a risultare contagiati sono un medico e una ostetrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA