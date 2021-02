Bimbo positivo all'asilo di San Valentino Torio, scatta la quarantena per i compagni e ulteriori controlli. La scoperta oggi in seguito al tampone cui è stato sottoposto il piccolo e la conseguente attivazione del protocollo di riferimento per l'asilo nido. A spiegarlo è il sindaco e presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

«La dirigente scolastica del nostro Istituto Comprensivo ci ha comunicato che un bambino che frequenta l’asilo nido di Via Curti è risultato positivo al covid19. Pertanto ha provveduto, come da protocollo, a mettere in quarantena da domani tutta la classe unitamente alle due maestre. Il bambino in questione sta bene e gli auguriamo una pronta guarigione. Non risultano altre problematiche connesse a questo caso positivo. Teniamo sotto controllo la situazione. Oggi nessun altro caso positivo oltre a questo comunicato».

