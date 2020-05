Bruno Humberto Damiani torna a casa. È uscito dall’istituto penitenziario di Torino nella serata di ieri e, in auto, è arrivato a Salerno in nottata: è qui che ha deciso di scontare i domiciliari, a casa della madre. Damiani, balzato agli onori della cronaca perché per anni è stato l’unico indagato ufficiale per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo (accuse che sono poi state archiviate), è stato scarcerato in quanto ritenuto un «soggetto a rischio contagio da Covid».



Difeso dagli avvocati Michele e Francesca Sarno - che hanno presentato la richiesta agli organi giudiziari - Damiani deve scontare poco più di tre anni su una condanna di sette anni che gli sono stati inflitti per spaccio di droga e tentata estorsione al mercato ittico di Salerno (pena complessiva).



Ma il nome di Damiani è indissolubilmente legato all’omicidio Vassallo per il quale è stato più volte sottoposto ad interrogatorio. È stato lui il primo a ricevere la visita dei carabinieri subito dopo la scoperta del cadavere del sindaco-pescatore in quando con lui avrebbe avuto una discussione a causa di un suo presunto coinvolgimento nello spaccio di droga sul porto di Acciaroli, Spaccio che non piace a Vassallo tanto che una sera andò lui stesso a litigare con i pusher. Per la procura di Salerno, però, Damiani non ha alcuna responsabilità in quella vicenda anche se il suo nome è rimasto scritto sul registro degli indagati per anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA