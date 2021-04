Scuola, si torna in classe in Campania e ci sono nuovi infetti: alunni in quarantena

Torna la paura nelle scuole. A pochi giorni dalla riapertura in presenza dei plessi del primo ciclo, è già caos contagi. La permanenza della Campania in zona rossa fa scattare la didattica in presenza solo per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla prima media.

Tutte le altre classi restano in didattica a distanza. Ma in provincia si susseguono i primi casi di contagio di alunni. E si ritorna alle stesse condizioni di febbraio: didattica a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati