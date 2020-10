Quattro scuole resteranno chiuse a Battipaglia il 12 e il 13 ottobre per provvedere alla sanificazione degli istituti per evitare il contagio dal Covid- 19. Gli istituti scolastici che rimarranno chiusi sono: Marconi in via Serroni, Salvemini in via Ravenna e via Etruria e Penna in via Cilento. Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese tramite i social ha assicurato che tutti gli alunni e i docenti affetti dal Covid-19 sono in buone condizioni di salute.

