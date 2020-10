Un'insegnante positiva a Polla, due alunni tra Atena e Sala Consilina e arrivano le disposizioni da parte di sindaci e Asl anche nel Vallo di Diano. Scuole primarie dell'area Capoluogo chiuse a Polla fino al 13 ottobre, tutte le scuole chiuse ad Atena Lucana fino a nuove disposizioni e una classe della scuola media "Camera" a Sala Consilina chiusa e alunni in isolamento in attesa dell'esito dei tamponi.

LEGGI ANCHE Angri, positivo al Covid nella segreteria della scuola: chiuso l'istituto Fortunato

A Polla l'insegnante è risultata positiva la scorsa settimana, ma per fortuna già ieri, un nuovo tampone a cui è stata sottoposta è risultato negativo (così come quello dei suoi familiari). Sanificati quindi tutti i locali dell'istituto scolastico. Ad Atena Lucana la decisione di chiudere le scuole è arrivata venerdì dopo che si è saputo che un uomo era contagiato dal Covid. La figlia aveva usato lo scuolabus e per questo è giunta la decisione del sindaco Luigi Vertucci. E ora è arrivato l'esito positivo per l'alunna.



Ci saranno ulteriori accertamenti da parte del Dipartimenti di prevenzione dell'Asl. Collegato ad Atena anche il caso positivo di un alunno di una scuola media, classe serale, di Sala Consilina. Alunni in isolamento e sottoposti a tampone. La classe è serale in quanto l'istituto scolastico ha deciso di differenziare l'orario così da evitare maggiori contatti. Precauzione che - occorre dire - è servita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA