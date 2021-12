Porta il crack a casa degli acquirenti indagato ex agente della penitenziaria

E' stato trovato con diverse dosi di crack in casa di un assuntore (una donna), un uomo di 53 anni di Scafati, ex agente penitenziario a Poggioreale. A fermarlo i carabinieri della tenenza di Scafati. Ieri mattina, l'uomo è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore per il rito per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto, stabilendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria giornaliero per l'indagato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Salernitana, nessuna offerta accettabile e i Trustee chiedono la... IL CASO Angri, non piove più ma il sottopasso è allagato SALERNO Non si accorge del travaglio la bimba nasce sull’ambulanza SALERNO Ventidue truffe in 5 mesi: finisce a processo

Il processo si concluderà a febbraio, con la difesa che potrebbe chiedere un rito alternativo. I militari lo avevano individuato mentre entrava in una casa a Scafati, dove abitava una donna ritenuta assuntore di stupefacenti secondo informazioni in mano agli inquirenti. Con il sospetto che l'uomo stesse per venderle droga, i militari avevano così fatto irruzione nell'appartamento. A seguito di perquisizione personale, avevano trovato nelle disponibilità del 53enne un involucro di cellophane contenente crack, oltre alla somma di circa 40 euro che per gli investigatori è ritenuta essere provento di spaccio, che avrebbe gestito l'ex agente. La Procura aveva chiesto nel giudizio una misura cautelare maggiormente restrittiva. Il tribunale ha invece disposto la convalida con la liberazione, così come aveva chiesto anche la difesa, con la firma quotidiana alla p.g. L'uomo resta indagato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.