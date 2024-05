Si continua a respirare un’aria pesante nei corridoi del palazzo di città a Cava de' Tirreni per la maretta che agita la maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Servalli. Con il passare delle ore, infatti, il primo cittadino sembra essere intenzionato, sempre di più, a procedere alla revoca delle deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali.

APPROFONDIMENTI Baronissi, elezioni am,ministrative: debutta Picarone con liste civiche Cuccaro Vetere, sprint per le liste con il ritorno di Simone Valiante Sassano, «Maggioranza italiani fiera di essere fascista»: bufera sul post del consigliere

A quanto pare sarebbero state avviate anche tutte le procedure burocratiche per la revoca ma, almeno per il momento, potrebbe essere più un avvertimento indirizzato ai membri della giunta che un’azione concreta. È ormai più di una settimana che si va avanti così: dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2023, nell’ultima riunione del consiglio comunale del 30 aprile, sono emerse vistose spaccature. A manifestare malessere sono stati i consiglieri comunali e gli assessori del Pd e i consiglieri del gruppo Cava ci Appartiene - Democratici, sottoscrittori di un documento politico inviato al sindaco con una serie di richieste.

Oltre a porre l’accento sull’instabilità all’interno della maggioranza, rivolgendo un invito al primo cittadino affinché assuma una serie di iniziative finalizzate a ricompattare la maggioranza e a rilanciare l’azione amministrativa in vista della fase finale della consiliatura, nel documento è stato chiesto al sindaco di chiarire, una volta per tutte, quale sia la composizione della maggioranza che lo sostiene, e di evitare di delegittimare assessori e consiglieri comunali, valorizzando invece il loro ruolo. Inoltre, è stato esplicitamente chiesto al sindaco di non modificare, almeno per il momento, le deleghe giuntali e consiliari.

Altri consiglieri comunali di maggioranza, a cominciare da Antonio Barbuti di Italia Viva, da tempo invocano un cambio di passo dell’amministrazione che, a loro avviso, non può prescindere da una rimodulazione delle deleghe. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità.