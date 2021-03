Crescent, la procura «Condannate De Luca dominus delle illegalità»

Non vi dovete fermare alla pelle, dovete andare in fondo fino alla carne dei fatti e delle tesi collegate». Un concetto che il procuratore aggiunto Rocco Alfano ha ripetuto più volte nella lunga requisitoria (oltre cinque ore) di ieri. Al suo fianco l’altro pm, il sostituto procuratore Guglielmo Valenti, che ha seguito con lui l’inchiesta fin dalle prime battute. Entrambi puntano su un concetto, a loro avviso fondamentale, che De Luca è il vero dominus di tutte le illegalità commesse. Per lui, difatti, chiedono la pena più elevata: un anno e sei mesi, la stessa del primo grado. Su ventidue imputati, due sono deceduti, per quindici è intervenuta la prescrizione per il reato di abuso d’ufficio. Per il’ex sindaco di Salerno viene prescritto anche il reato di falso, relativamente ad un atto che riguarda, appunto, la lottizzazione. Chiesti un anno e quattro mesi, invece, per gli imprenditori edili Rocco Chechile ed Eugenio Rainone; un anno e due mesi al «fedelissimo» di De Luca, l’ingegnere Lorenzo Criscuolo e ai funzionari del Comune e della Soprintendenza: Matteo Basile, Anna Maria Affanno, Giuseppe Villani. Previste altre due udienze, il 6 e l’8 aprile, per sentire i legali di parte civile (gli avvocati Oreste Agosto e Giuseppe Della Monia per il comitato No Crescent e l’associazione Italia Nostra) e le difese degli imputati. Poi, salvo eventuali repliche dell’accusa, dovrebbe aver inizio la camera di consiglio per la sentenza.

LA REQUISITORIA

«Non vi dovete fermare alla pelle, dovete andare oltre ed entrare nella carne dei fatti e delle tesi collegate». Un concetto che il pm Alfano collega ad un’altra inchiesta, confluita in un processo che stenta a decollare, quello sulla Ifil, ovvero il fallimento della società di Mario Del Mese che vede indagati, tra gli altri, anche il figlio del governatore, Piero De Luca. «Nello stesso periodo - ha ricordato il procuratore aggiunto - la Ifil paga viaggi a Piero de Luca mentre Rainone chiede alla società un consulenza per partecipare ad una gara d’appalto per una strada, quindi un appalto di ben conto rispetto al Crescent fatturando, per questo, 20mila euro alla Ifil. Rainone viene anche chiamato da De Luca a pagare la trasferta a Verona della Salernitana per i play off mentre i Chechile erano già in quell’area ed è evidente il vantaggio che hanno avuto dall’operazione Crescent». Il riferimento di Alfano alla Ifil è per «le pressioni psicologiche» che questi eventi producono. Così, nella sua lunga discussione per smontare le motivazioni dei giudici di primo grado, Alfano lancia anche un appello al collegio giudicante: «invece, voi di secondo grado dove andare oltre e non fermarvi all’atto ma all’agire che porta all’atto. Primo grado su questo punto è elusivo». Il riferimento, in questo caso è alle autorizzazioni paesaggistiche «il Comune non voleva interferenza alcuna e voleva gestire tutto anche l’autorizzazione paesaggistica». «La firma del tecnico che accompagna la lettera di De Luca (sulla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza, ndr) non è riconducibile a nessun dirigente - accusa il procuratore aggiunto - è di fatto uno scarabocchio senza timbro che non rimanda ad alcun ufficio comunale. Una firma fantasma».

