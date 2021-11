Crescent, le motivazioni dei giudici d'Appello: accuse troppo generiche

Sono raccolte in 102 pagine le motivazioni dei giudici della Corte d’Appello (presidente Patrizia Cappiello, a latere Silvana Clemente e Mariella Ianniciello) che, a luglio scorso, hanno assolto tutti gli imputati. Su 22 che furono rinviati a giudizio, due sono deceduti mentre per 15 è intervenuta la prescrizione per il reato di abuso d’ufficio. Per il governatore Vincenzo De Luca (difeso dagli avvocati Paolo Carbone ed Andrea Castaldo) è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati