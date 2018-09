Venerdì 7 Settembre 2018, 13:43

PAGANI - Si acuisce la crisi politica in seno alla maggioranza di Salvatore Bottone.È di poche ora fa un comunicato stampa con cui un gruppo storico di suoi fedelissimi, composto dai consiglieri Claudio Barile e Bernardo Califano e dall'assessore Francesca Del Cedro, ha creato un nuovo gruppo consiliare e politico che fino alla fine del mandato sarà in sostegno al sindaco Salvatore Bottone. Nulla è dato per scontato, però, per le prossime amministrative della primavera 2019.Assieme a loro anche l'ex vicesindaco Ciro Cosentino, l'ex assessore Alfredo Damiano, Salvatore Forino vice presidente di Agro Solidale e l'ingegnere Augusto Pepe.Nelle prossime ore potrebbero esserci anche clamorose dimissioni, a partire da quelle dell'assessore alle attività produttive Francesca Del Cedro.