Crociata contro gli incidenti falsi, lettera minatoria al primario del pronto soccorso

Venerdì 7 Settembre 2018, 16:46

Eboli- Lettera di minacce contro il primario del pronto soccorso. In prima linea, da mesi, contro gli incidenti falsi e contro i medici complici. Questa mattina è arrivata la risposta: una lettera minatoria. Destinatario della missiva minacciosa è Salvatore (Rino) Pauciulo, medico di Corbara e primario al pronto soccorso di Eboli.La lettera è stata recapitata all'ospedale S.Maria Addolorata. Pauciulo ha presentato una denuncia ai carabinieri di via Dalla Chiesa. I militari seguono diverse piste. Da mesi Pauciulo è impegnato su diversi fronti.Il primario è conosciuto in ospedale per aver iniziato la crociata contro gli incidenti falsi. Il dirigente medico ha allontanato dal pronto soccorso alcuni avvocati truffaldini e i loro clienti che presentavano lesioni finte, azzerando le prognosi di molti pazienti e trasmettendo ai carabinieri i certificati fasulli.Nei mesi scorsi Pauciulo ha spedito davanti la commissione disciplinare un medico otorino, di turno al pronto soccorso, e un infermiere che allontanarono dal reparto un'avvocatessa ebolitana.Buona educazione e massimo ascolto verso i pazienti: sono le regole dettate dal primario. Regole che hanno infastidito una minoranza maleducata e anarchica che ha confuso i corridoi dell'ospedale con il salone di casa.