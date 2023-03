Crolla arcata in tufo e calcinacci, famiglia indiana illesa e sgomberata

Un nuovo crollo in centro a Pagani: famiglia di origini extracomunitarie salva per questione di centimetri e sgomberata dalle autorità locali. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla ristrutturazione e le condizioni del centro storico.

In via Andrea Tortora un nuovo crollo, stavolta di un'arcata in tufo e in calcinacci, segnalata dal coordinatore locale di Rifondazione comunista, Ernesto Saturno.

Sul luogo sono accorsi gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco che, verificata la situazione, hanno messo in sicurezza lo stabile dell’antico cortile attiguo, per poi sgomberare la famiglia che ci vive all'interno dall'appartamento.

«Ormai il centro storico sta cadendo a pezzi - dice Saturno - come è successo pochi giorni fa in un cortile in corso Padovano, e anche il quella situazione si è evitato una tragedia già annunciata, ma che nessuno aveva segnalato la pericolosità di uno stabile, dove ogni anno si allestiva un cortile in occasione della festa della Madonna delle Galline. Purtroppo, i proprietari non cercano di mettere in sicurezza e loro proprietà, o perché non interessa, oppure perché non vivono più nella loro città di origine».