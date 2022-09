Crolla casa disabitata a Polla: paura per i residenti del quartiere

Momenti di paura nella tarda notte a Polla, dove, in via Peccheneda è crollata una parte di una casa disabitata ma circondata da altre abitazioni con residenti. Poco prima delle 2 il crollo che ha svegliato i vicini. Sul posto sono arrivati i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Mangieri.

I militari hanno effettuato i rilievi, i pompieri hanno constato la sicurezza dell'area e transennato il tutto. Questa mattina sopralluogo il sindaco Massimo Loviso, dell’Ufficio Tecnico comunale e degli operai dell’Enel. Il tratto di stradale è interrotto, domani dovrebbero essere messi in atto i lavori di messa in sicurezza. Le cause sono da ricercare, si presume, nella mancanza di manutenzione considerato che l'edificio erano disabitato da tempo.