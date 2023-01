Sprofonda il manto stradale, chiusa la strada provinciale tra Agropoli e Torchiara

Frana anche la strada provinciale 45 tra Agropoli e Torchiara. Il manto stradale è completamente sprofondato tanto da comportare la chiusura dell'arteria.

Disagi notevoli per gli automobilisti, soprattutto i tanti residenti che dai centri collinari si spostano verso Agropoli per motivi di lavoro.

Negli ultimi giorni, a causa della pioggia intensa, la strada è stata spezzata in due dal movimento franoso. Nella stessa zona, tra l'altro, già in passato si era verificato un analogo fenomeno di dissesto.

Sul posto è stato effettuato un primo sopralluogo dai tecnici della Provincia di Salerno. E' necessario un intervento urgente di ripristino e di messa in sicurezza per consentire la riapertura di un'arteria molto importante, in passato fondamentale anche per bypassare la Cilentana durante il periodo di chiusura per il cedimento di un viadotto.