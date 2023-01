Crolla la strada delle vacanze nel Cilento: continuano i disagi tra Agropoli e Castellabate

Permangono i disagi lungo la Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, a causa del crollo di una parte della strada provinciale in località San Gennaro. Si transita a senso unico alternato con impianto semaforico. Un tratto della strada è completamente franato. Disagi in questi giorni lungo l'arteria, la principale strada di collegamento tra Agropoli e i comuni limitrofi.

Sopralluogo in zona anche da parte del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. «Sono diverse le strade provinciali interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico - ha detto Alfieri - e tra queste rientra la via del Mare. Ci siamo subito attivati per porre rimedio con un intervento immediato, seppure temporaneo, per evitare chiusure e quindi disagi maggiori».

Si attende un intervento immediato anche in vista della stagione estiva quando la strada diventa ancora più trafficata per la presenza dei numerosi vacanzieri che raggiungono la costa del Cilento.