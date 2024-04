Salerno, la protesta dei Moderati e Popolari sul verde pubblico al parco Arbostella dopo il crollo di un pino nel parco giochi

Monta la protesta del gruppo «Moderati e Popolari -Salerno» che, in una nota, chiede «un intervento urgente per la manutenzione e il controllo delle grosse alberature presenti al quartiere Arbostella».

«Solo per miracolo, l'ennesimo, ieri non ci sono state vittime nel parco giochi dei bambini dove un pino, senza alcun preavviso, è crollato al suolo anche per colpa della pesante chioma ed è stata sfiorata la tragedia - si legge - In questi giorni di festa, centinaia di persone hanno frequentato il parchetto e il pesante arbusto avrebbe potuto mietere più di una vittima. Il problema riguarda tutto il quartiere visto e considerato che questi pini sono presenti lungo tutto viale Verdi, strada frequentatissima ogni giorno sia da pedoni che da autovetture, che non essendo potati e controllati adeguatamente da anni rappresentano davvero un serio pericolo per residenti e frequentatori. Ad esempio, all'altezza del civico 29 di viale Verdi, c'è un albero "gonfio" all' inverosimile, che sfiora le finestre delle abitazioni adiacenti, situato proprio accanto a dove qualche anno fa cadde un altro arbusto che distrusse un auto in transito e che per miracolo non uccise il guidatore».

Ed infine: «Bisogna intervenire, controllare, potare e curare la vegetazione del quartiere, non si può mettere continuamente alla prova la provvidenza, altrimenti prima o poi parleremo di una morte annunciata»