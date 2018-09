Vento forte: crolli in centro e in periferia di Eboli, danni anche al Palasele

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:13

Eboli- Vento forte in provincia di Salerno, notte da incubo a Santa Cecilia. Alle sei di mattina è volato via il tetto del Palazzo Curcio. La copertura ha tranciato le antenne di un palazzo adiacente, finendo poi al suolo dove ha sfondato il tetto di una macchina in sosta.Nessun ferito. Era l'alba. In giro c'erano poche persone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno transennato l'area bloccando l'accesso ai pedoni e agli automobilisti. I tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo. Si indaga sul tipo di materiale installato e sulla qualità dei lavori effettuati.Danni alle auto anche in centro. In via Rocco Scotellaro, poco distante dalla caserma della guardia di finanza, è crollato al suolo la copertura di un altro tetto. I danni sono stati riportati da due auto parcheggiate in una proprietà privata. Il tetto volato via era stato installato da pochi giorni. Una ditta edile era impegnata nella sostituzione delle tegole in amianto con una copertura più sicura. Prima di completare l'opera è arrivato il vento forte.Stima in corso, infine, per i danni al Palasele. Il palazzetto di via dell'Atletica ha perso diversi pezzi della copertura. Per i tecnici del Comune non è una novità. I costi di manutenzione del tetto del Palasele sono tra le voci più dispendiose dell'ufficio comunale che si occupa di riparazioni.