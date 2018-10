Venerdì 19 Ottobre 2018, 20:00

Ancora problemi sulla Cilentana. Nuovi crolli si sono registrati nella galleria tra Ceraso e Vallo della Lucania. Pezzi di intonaco sono caduti dalla volta; era già successo esattamente un mese fa, lo scorso 25 settembre. I calcinacci hanno invaso la corsia. Per fortuna non passava nessuno in quel momento e non ci sono state gravi conseguenze.Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Vallo della Lucania che hanno informato del caso i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia.In attesa dell'arrivo di questi ultimi è stata disposta la chiusura dell'arteria.